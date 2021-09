Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bem na hora, um dia após a Apple anunciar um novo iPad mini , a Xiaomi está trazendo a luta dos tablets Android para o foco com seu Pad 5.

No entanto, não é uma grande surpresa que um novo tablet Xiaomi estivesse nas cartas, já que o mesmo tablet foi anunciado na China em agosto para aquele mercado. A lição mais importante para esta revelação de setembro é que o Pad 5 está programado para lançamento europeu.

Então, o que esperar desse tablet? É um dispositivo de 11 polegadas, com uma tela LCD em vez de OLED, e é construído em um hardware Qualcomm Snapdragon 860 um pouco mais antigo.

Portanto, não poderia ser chamado de ultra high-end - o que foi originalmente sugerido em maio deste ano - mas isso é tudo no interesse de manter os preços eficazes.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 15 Setembro 2021

Afinal, é bastante raro ver tablets Android anunciados atualmente, com apenas a Xiaomi e, até certo ponto, a Lenovo atiçando o fogo fora da abordagem de livro fechado da Amazon.

E a Xiaomi trouxe algumas bugigangas atraentes. Há uma taxa de atualização de 120 Hz, para começar, para manter o visual suave. A resolução WQHD + oferece uma pilha de pixels (2960 x 1440). Uma caneta stylus é compatível, caso você queira escrever ou desenhar na superfície do tablet.

No Reino Unido, o Xiaomi Pad 5 será lançado em 23 de setembro, ao preço de £ 369 (com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento). Isso certamente reduz o preço pedido do iPad mini, então você pode ver a intenção-alvo da Xiaomi aqui, com certeza.