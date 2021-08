Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi em maio que houve um boato sobre a Xiaomi se reintroduzir no mercado de tablets . Esse boato parece ter sido uma informação sólida, com a empresa chinesa confirmando a data de revelação de 10 de agosto.

Dito isso, as informações sobre o tablet recebido (ou talvez tablets) são limitadas. No entanto, a Xiaomi confirmou através do site de mídia social chinês, Weibo, que ele se chamará Mi Pad 5, completo com suporte para caneta. A imagem de suporte completa está anexada abaixo:

A tradução aproximada do texto é "Xiaomi Mi Pad 5 lançado em 10 de agosto, o discurso anual de Lei Jun [do fundador da Xiaomi]". O post do Weibo confirma que junho subirá ao palco às 19h30, horário padrão da China.

A imagem também revela que o tablet tem uma linha de transmissão de antena, o que daria suporte para que o Mi Pad 5 ofereça opções de conectividade on-the-go, talvez até 5G.

Embora a imagem mostre apenas um dispositivo - e repare que não há tela curva à vista - espera-se que a série de tablets inclua o Mi Pad 5, o Mi Pad 5 Lite e o Mi Pad 5 Pro.

Todos os três provavelmente apresentarão uma tela LCD de 10,9 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, com o hardware interno provavelmente sendo o que separará o Lite do Pro (Snapdragon 860 versus 870).

Talvez mais interessante do que a revelação do tablet, no entanto, é que o nome Weibo da Xiaomi é Mi Mix 4, uma homenagem ao aparelho que chega com câmera sob o display . Isso também está confirmado para a revelação de 10 de agosto , então será um grande evento de lançamento com certeza.

