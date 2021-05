Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi tem se fortalecido cada vez mais nos últimos anos, lançando telefones populares e de sucesso, como o Mi 11 . Mas se há uma área que está faltando, é no espaço do tablet.

Isso agora está prestes a mudar. Depois de lançar o Mi Pad 4 há vários anos - a imagem no topo é do referido tablet, lançado em 2014 - para 2021, várias fontes sugerem que a empresa está trabalhando em um trio de novos tablets Mi Pad de última geração (convenção de nomenclatura TBD).

XDA Developers cita o uso de uma "ferramenta de engenharia reversa de nível profissional para aplicativos Android" para se aprofundar em alguns dos aplicativos do sistema MIUI 12.5 da Xiaomi, revelando referências a três dispositivos - codinome "nabu", "enuma" e "elish" (que são nomes bem grandes, o primeiro referindo-se ao deus babilônico da sabedoria, os dois últimos referindo-se a Enūma Eliš - o mito da criação da Babilônia).

Além disso, o site prossegue, uma versão alfa do aplicativo MIUI Home apresenta uma nova página de configurações para a navegação do sistema, incluindo navegação do tablet. É isso que parece realmente denunciar o jogo.

No entanto, neste estágio não sabemos todos os detalhes sobre o que esses tablets oferecerão e como eles serão diferentes. Espera-se que cada modelo traga um processador Qualcomm Snapdragon da série 800, daí a especificação de ponta, potencialmente com um oferecendo suporte SIM para conectividade 5G / 4G móvel.

Nossa leitura do nome "nabu" - sendo o deus babilônico da sabedoria e da escrita - é que este poderia ser o tablet que viria com uma caneta integrada. Mas estamos simplesmente supondo melhor aqui.

Em outros lugares, espere uma proporção de 16:10, resolução de 2560 x 1600 e taxa de atualização de 120Hz. Mais uma vez, plantando com firmeza esses supostos tablets no espaço de alta tecnologia.

Até que ponto tudo isso vai ser verdade? Há rumores de um evento da Xiaomi em junho, então talvez novidades de software atualizado e novo hardware apareçam então. Estaremos mantendo os olhos no chão conforme e quando mais informações vierem à tona.

Escrito por Mike Lowe.