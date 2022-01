Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os tablets estão tendo uma espécie de renascimento nos últimos anos, com mais fabricantes introduzindo slates Android em suas linhas de produtos. Agora, está previsto que a Vivo também se juntará ao grupo, com seu primeiro tablet, o suposto Vivo Pad.

Em termos de nome, isso aciona nossas memórias uma década atrás, quando a Asus lançou sua série VivoTab - mas, é claro, as duas linhas de produtos não são totalmente relacionadas (assim como as empresas).

A lista da Vivo será uma extensão além de sua linha de smartphones - atualmente encabeçada pelo X70 Pro + - e não pretende ser tão ultra-high-end em muitas de suas escolhas de hardware, se os rumores forem acreditados.

Diz-se que o Vivo Pad usa a plataforma Snapdragon 870 da Qualcomm, em vez de optar pelo Snapdragon 8 Gen 1 atualizado. No entanto, isso se encaixa perfeitamente no tipo de produto e deve ajudar seu preço a se encaixar também - é um eco do que a Xiaomi buscou em seu Pad 5 bastante decente .

O tamanho do tablet Vivo ainda é desconhecido, mas diz-se que o Pad possui molduras ultrafinas, taxa de atualização rápida de 120Hz, juntamente com uma bateria de 8040mAh no interior, além de recurso de carregamento rápido de 44W.

Se esse empreendimento será preciso é a primeira pergunta, mas a segunda pergunta em nossos lábios é se o Vivo Pad seria lançado em mercados internacionais ou não. Isso se deve em parte ao software, é claro, já que o OriginOS da empresa tem tendências chinesas e internacionais (sobre o Google Android) para diferentes mercados.

A Vivo tem uma seleção limitada de produtos fora da China em várias regiões - os principais smartphones da série X estão disponíveis na Europa, embora sejam um pouco difíceis de localizar - então talvez uma gama mais ampla de produtos para incluir um tablet ajude a consolidar sua marca e expandir ainda mais o apelo.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

Escrito por Mike Lowe.