O Samsung Galaxy Tab S8 FE foi o primeiro a receber o boato de que "uma grande experiência com caneta".

(Pocket-lint) - O rumor de que a Samsung Galaxy Tab S8 FE está preparada para embalar uma "grande experiência com caneta" de acordo com um leaker, com o tablet fazendo uso de um digitalizador Wacom.

O tablete, cujo nome agora aparentemente será definitivamente Galaxy Tab S8 FE, será o próximo na linha de produtos Fan Edition a sair da Samsung. A Leaker Roland Quandt tem alguns detalhes a compartilhar sobre o tablet não anunciado, embora dizer que ainda há algumas coisas que ainda não sabemos seria absolutamente a subavaliação do ano.

Então, o que sabemos? Bem, sabemos que o produto leva o nome de código Birdie, o que significa que também sabemos que é o produto que apareceu nos resultados do Geekbench. Esses resultados tiveram uma pontuação de 773 para desempenho de núcleo único e 2318 para desempenho de múltiplos núcleos. Isso significa que não devemos esperar que isso seja super rápido, mas isso não é surpresa, dado o mercado de meio de estrada em que o tablet provavelmente fará seus negócios.

Galaxy Tab S8 FE (esse é o nome real) SM-X506B tem um LCD, digitalizador Wacom = grande experiência com caneta, e carrega o nome de código "Birdie", de modo que o resultado do Geekbench de setembro deve ser totalmente real - rquandt@mastodon.social (@rquandt) 21 de novembro de 2022

Brandt diz que podemos esperar que a coisa seja enviada com uma tela LCD, mais uma vez combinando com o público alvo esperado. Mas o mais interessante é a conversa de um digitalizador Wacom que permitirá uma "grande experiência com caneta", de acordo com o leaker. Se podemos esperar que esta coisa ofereça níveis de capacidade de iPad Pro e Apple Pencil ainda não se sabe, mas pelo menos sabemos que o suporte S Pen fará parte do próprio produto.

Mas isso é tudo o que sabemos. Atualmente não há nenhuma palavra sobre uma janela de lançamento ou quanto podemos esperar que o Samsung Galaxy Tab S8 FE custe, infelizmente.

