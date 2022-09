Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou o Galaxy Tab Active 4 Pro tablet, projetado para ser resistente o suficiente para ser usado fora do escritório, onde quer que você goste de trabalhar.

O tablet apresenta a resistência de grau militar MIL-STD-810H e a Samsung afirma que ele é "resistente o suficiente para suportar até mesmo os ambientes de trabalho mais exigentes". Alguém disse "trabalhar na praia"?

-

O Galaxy Tab Active 4 Pro oferece uma estrutura de 10,2mm, pesa 674g e possui proteção Corning Gorilla Glass 5. Pode suportar gotas de até 1 metro, ou 1,2 metro quando usada com a tampa de proteção que vem dentro da caixa.

Também oferece uma caneta S integrada e é IP68 resistente à água e ao pó. O visor LCD TFT de 10,1 polegadas tem uma resolução de 1920 x 1200 pixels e pode ser ajustado para trabalhar com luvas, enquanto você também encontrará uma câmera traseira de 13 megapixels com abertura f/1,9 e foco automático, e uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura f/2,0.

Sob o capô, a Galaxy Tab Active 4 Pro funciona em um processador Octa-core de 6nm e há uma opção de 4GB de RAM com 64GB de armazenamento, ou 6GB de RAM com 256GB de armazenamento. Ambos têm microSD para expansão de armazenamento de até 1TB.

Há uma bateria substituível de 7600mAh a bordo, bem como carga rápida, e há também um modo sem bateria que permite que o tablet seja usado continuamente em um quiosque ou em um veículo sem a bateria.

O Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro funciona com o Android 12.0 fora da caixa e a Samsung oferecerá cinco anos de atualizações de segurança e três anos de atualizações de sistema operacional.

O Galaxy Tab Active 4 Pro estará disponível a partir de setembro em partes da Europa, com disponibilidade na Ásia, América Latina, América do Norte e Oriente Médio para seguir ainda este ano. Os preços ainda precisam ser revelados.

Escrito por Britta O'Boyle.