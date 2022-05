Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Anos atrás, a Samsung lançou um novo tablet Android chamado Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Agora, segundo consta, está planejando uma edição de 2022.

A nova atualização, ainda prevista para fazer parte da linha Galaxy Tab, foi reportada nos sites de certificação Geekbench, Bluetooth SIG, e FCC. As últimas alegações sobre o próximo tablet vêm da Pricebaba, Sudhanshu Ambhore e do usuário do Twitter Snoopy Tech, o último dos quais compartilhou imagens de marketing do Galaxy Tab S6 Lite (Edição 2022).

Tab S6 Lite 2022 Edition pic.twitter.com/0EfslqXVVE- SnoopyTech (@_snoopytech_) 10 de maio de 2022

Em outras palavras, esta tábua vazou completamente neste ponto, mas os últimos relatórios fornecem especificações e características exatas que você pode estar interessado em conhecer. Por exemplo, o Galaxy Tab S6 Lite (Edição 2022) provavelmente virá com um display de 10,4 polegadas, o mesmo que o Galaxy Tab S6 Lite que foi lançado em 2020. Mas ele oferecerá apenas uma configuração de memória de armazenamento: 4GB de RAM com 64GB de armazenamento local. O modelo somente Wi-Fi custará 379 euros (aproximadamente 322 libras ou 394 dólares). Para a conectividade LTE, espera-se que o preço seja de 439 euros (£373/$456).

Além da tela TFT de 10,4 polegadas com uma resolução de 2.400 x 1.200 pixels, o próximo Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition poderá ter um processador Qualcomm Snapdragon 720G de octa-core. Segundo informações, ele executará o Android 12 fora da caixa e virá com um S-Pen que se fixará à borda direita com a ajuda de ímãs. Outras características incluem um sensor de 8 megapixels para a câmera traseira e um sensor frontal de 5 megapixels para selos. Diz-se que o tablete é alimentado por uma unidade de bateria de 7.040mAh, capaz de uma carga rápida de 5W.

Finalmente, o Galaxy Tab S6 Lite provavelmente terá alto-falantes duplos sintonizados pela AKG.

Escrito por Maggie Tillman.