(Pocket-lint) - O próximo evento Unpacked da Samsung está a poucos dias de distância e, antes da grande vitrine, um conhecido vazador compartilhou renderizações e até um comunicado de imprensa sobre alguns dos dispositivos que devem ser lançados.

Mais especificamente, a linha não anunciada do Galaxy Tab S8 - que há rumores de incluir um modelo "Ultra" de última geração pela primeira vez - vazou inteiramente online.

Evleaks

Evan Blass postou o que parece ser o comunicado de imprensa completo da Samsung sobre a linha de tablets por meio de seu Leakland Substack . Lembre-se de que há rumores de que a Samsung está trabalhando em três novos modelos Galaxy Tab, provavelmente chamados de Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra. O comunicado de imprensa recém-vazado da Samsung parece confirmar esses detalhes sobre os novos tablets, ao mesmo tempo em que revela que eles suportarão Wi-Fi 6E e carregamento rápido de 45 watts. O S8 Plus e o S8 Ultra, em particular, virão com uma caneta S Pen atualizada que usa um "algoritmo de previsão para latência ultrabaixa".

Evleaks

Blass também compartilhou várias renderizações detalhadas da série Tab S8. Eles confirmam que o Galaxy Tab S8 é o menor do trio - graças à sua tela LCD de 11 polegadas (resolução 2560 x 1600). O Tab S8 Plus é o segundo maior, com sua tela OLED de 12,4 polegadas (resolução 2800 x 1752), enquanto o Tab S8 Ultra é o maior de todos com uma tela OLED de 4,6 polegadas (resolução 2960 x 1848) com um entalhe .

Os renders também dão um vislumbre de acessórios. O modelo Ultra, por exemplo, é retratado com uma capa de teclado. Há também uma segunda capa sem teclado.

Evleaks

De acordo com o comunicado de imprensa, você pode encomendar a programação do Tab S8 a partir de 9 de fevereiro de 2022 às 10h ET. Ele será lançado em 25 de fevereiro de 2022 em "mercados selecionados", como EUA, Europa e Coréia. Ainda não há informações sobre o Reino Unido.

No Unpacked em 9 de fevereiro de 2022, a Samsung também deve revelar a série de smartphones Galaxy S22, incluindo um sucessor do Note chamado S22 Ultra.

Você poderá assistir ao evento aqui.

Escrito por Maggie Tillman.