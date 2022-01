Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou que seu evento Galaxy Unpacked ocorrerá em 8 de fevereiro - quando se espera que sua série de telefones Galaxy S22 seja revelada - mas agora também há rumores de que a série Galaxy Tab S8 também será revelada.

Foi no início de outubro de 2021, quando as primeiras imagens dos tablets Galaxy de última geração mostraram o rosto, com backup no início de dezembro com uma imagem do Tab S8 Ultra completo com design entalhado.

Um relatório mais atualizado do Winfuture.de tem especulações adicionais sobre o que a série Tab S8 provavelmente incluirá: um trio de opções de tablet - Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra - cada um com o processador Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm , sendo uma das principais atualizações ( anteriormente a geração anterior SD888 era esperada ).

A principal diferença entre o S8 e o S8 Plus duo em relação ao S8 Ultra de maior escala deve estar no departamento de tela: acredita-se que o menor do lote, o Tab S8, tenha um painel LCD de 11 polegadas; diz-se que o modelo de tamanho médio, o Tab S8 Plus, chega ao OLED de 12,7 polegadas; enquanto o Tab S8 Ultra também é pensado para usar OLED, mas apresenta um design de entalhe, estando disponível em um tamanho muito maior de 14,6 polegadas.

Parece que 2022 continuará o ressurgimento do tablet de última geração, então, com o Galaxy Tab S8 Ultra da Samsung, em particular, na disputa por ser um dos mais interessantes a serem lançados no espaço Android por algum tempo.

Escrito por Mike Lowe.