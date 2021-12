Vazamento do Samsung Galaxy Tab S8 Ultra reconfirma a tela entalhada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi no final de outubro quando o suposto Samsung Galaxy Tab S8 Ultra apareceu , completo com um entalhe para abrigar suas câmeras. Seis semanas depois dessa revelação, o Ultra vazou novamente em uma nova imagem, cortesia de EV Leaks , reconfirmando a tela de entalhe.

Com toda a conversa sobre câmeras sob exibição (UPC) e outros métodos avançados para ocultar as câmeras, o repentino ressurgimento do entalhe é uma surpresa. Até mesmo o novo design do MacBook Pro da Apple apresenta uma tela frontal e central com entalhes.

O motivo do entalhe? O Tab S8 Ultra é o único da série que deve apresentar câmeras duplas frontal e traseira. Ele habilita a ótica de 8 megapixels e 5 megapixels para a frente, sem que a moldura seja tão grande em todo o design da ardósia.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra. pic.twitter.com/tQZNW30Dn1 - Ev (@evleaks) 6 de dezembro de 2021

Além do Ultra topo de linha, o vazamento também apresenta o Tab S8 Plus de nível médio e o Tab S8 de nível básico, nenhum dos quais parece apresentar uma tela entalhada. A principal diferença entre os três está no tamanho da tela: o S8 com um LCD de 11 polegadas; o S8 Plus com um OLED de 12,4 polegadas; e o Ultra dando tudo de si com seu OLED de 14,6 polegadas.

O quão bem o entalhe será recebido no Tab S8 Ultra está em debate, mas com o mercado de tablets crescendo cada vez mais durante a pandemia global - as pessoas estão comprando em maior número, portanto, mais empresas estão produzindo ardósias - o O aumento nas chamadas de vídeo é um bom motivo para apresentar câmeras frontais com capacidade de visualização de ângulos mais amplos e recursos de desfoque de fundo.

Não se espera que o trio de dispositivos Galaxy Tab S8 seja revelado oficialmente até o início de 2022. No entanto, suspeitamos que veremos mais vazamentos antes disso.