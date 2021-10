Samsung Galaxy Tab S8 Ultra renderiza display entalhado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fãs dos tablets Android estão ansiosos pela nova linha do Galaxy Tab S da Samsung. O que se fala nas ruas é que a Samsung planeja lançar três tablets de última geração no início de 2022 - o Galaxy Tab S8, o Galaxy Tab S8 + e o Galaxy Tab S8 Ultra. Esta será a primeira vez que a Samsung oferece um modelo Ultra para sua série de tablets Android. O Ultra, como o nome sugere, é seu modelo carro-chefe.

Graças aos renderizadores lançados pela 91mobiles e @OnLeaks , tivemos um vislumbre de como o S8 Ultra pode se parecer. Embora à primeira vista possa se parecer com a maioria dos outros tablets, uma inspeção mais detalhada mostra que o Galaxy Tab S8 Ultra provavelmente terá um entalhe de câmera.

O entalhe é posicionado na parte superior da tela quando usado no modo paisagem, e permitirá que o tablet tenha engastes muito mais finos em sua enorme tela de 14,6 polegadas, extraindo cada milímetro do formato do tablet. Comparativamente, o Tab S8 contará com uma tela de 11 polegadas e 12,4 polegadas no Tab S8 +, renderizações não oficiais não mostram nenhum entalhe em nenhum desses modelos.

As renderizações do Galaxy Tab S8 Ultra mostram duas câmeras traseiras, quatro alto-falantes e uma porta USB Type-C, bem como uma fita magnética para a S Pen. Porém, há uma clara falta de conector de fone de ouvido, o que alguns usuários podem achar decepcionante. As dimensões gerais são de 325,8 mm x 207,9 mm x 5,4 mm (12,8 pol. X 8,2 pol. X 0,2 pol.).

Com o Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, parece claro que a Samsung está mirando na série iPad Pro da Apple , mas com a oferta da Apple medindo apenas 12,9 polegadas, a Samsung está apostando que quanto maior, melhor quando se trata de tablets.