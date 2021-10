Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung vai realizar mais um evento Unpacked, embora não faça muito tempo que lançou os smartphones Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 dobráveis.

Como assistir ao evento Samsung Galaxy Unpacked Parte 2 de outubro

O evento Galaxy Unpacked Part 2 será transmitido online em 20 de outubro de 2021, às 10h ET / 15h BST, e pela primeira vez não temos muitas informações sobre o que provavelmente será lançado. No entanto, há muito tempo entre agora e então para que alguns vazamentos sejam descobertos, é claro.

Embora fosse uma mudança surpreendente de tempo se a Samsung revelasse novos smartphones no evento, o vídeo teaser acima e a própria descrição da Samsung do evento, que mostra como "a tecnologia que [as pessoas] usam todos os dias deve refletir sua individualidade" , nos faz pensar que poderíamos estar vendo algumas novas opções de cores para seus dispositivos.

Outra possibilidade está na direção dos tablets, cuja demanda disparou durante os vários bloqueios que grande parte do mundo sofreu nos últimos dois anos, então poderíamos obter algumas informações sobre os novos dispositivos da Samsung nessa área.

Até que o fabricante diga mais, é tudo um jogo de adivinhação. No entanto, vai ser uma semana agitada de apresentações, com shows também da Apple e do Google em breve.