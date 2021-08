Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está lançando um novo dispositivo Fan Edition nos Estados Unidos. Mas não é um telefone. É um tablet. Chamado de Galaxy Tab S7 Fan Edition , ele possui uma tela de 12,4 polegadas, suporte para S Pen e opções de conectividade 5G e Wi-Fi.

O tablet foi revelado pela primeira vez, com disponibilidade internacional, em maio.

Lembre-se de que o primeiro dispositivo Fan Edition da Samsung foi um smartphone Galaxy: O Samsung Galaxy S20 FE, ou Fan Edition. Isso deu à Samsung mais uma rodada de dados S20, para tentar atrair aqueles que não deram uma mordida na maçã da primeira vez. Ele apresentava um design semelhante ao da série Galaxy S20, mas fez algumas alterações para reduzir o preço, como uma traseira de plástico em vez de vidro.

Você pode ler nossa análise do Galaxy S20 FE aqui.

Agora, a Samsung está estendendo a marca para seus tablets. O Galaxy Tab S7 FE executa o Android 11 e vem com 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento com suporte a microSD de até 1 TB. Outros recursos incluem uma câmera frontal de 5 megapixels para chamadas de vídeo e uma câmera AF de 8 megapixels. E, claro, uma caneta S Pen incluída.

O Galaxy Tab S7 FE estará disponível com 5G em 5 de agosto de 2021, com um preço inicial de $ 669. Você pode obtê-lo nas cores Mystic Black e Metal Unibody. Haverá também um modelo wi-fi. As pré-encomendas começam no mesmo dia. Custará US $ 529 e estará disponível nas cores Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Light Green, Mystic Light Pink e Metal Unibody. Nos EUA, você pode comprar o tablet da AT&T, T-Mobile e Verizon Wireless.

Samsung.com também vai vender o tablet, junto com um novo Galaxy Book Go 5G por $ 799,99 e Galaxy Chromebook Go por $ 349,99. As pré-encomendas começam em 5 de agosto.