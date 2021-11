Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os tablets Android Galaxy Tab S da Samsung são alguns dos melhores em seu campo. Embora os tablets Android sejam poucos hoje em dia, a linha Galaxy Tab S é um dos concorrentes mais fortes do iPad da Apple .

Os últimos tablets Galaxy Tab S que apareceram foram o Tab S7 e Tab S7 + , mas agora há rumores surgindo sobre seus sucessores, com conversas sobre um Samsung Galaxy Tab S8, S8 + e um S8 Ultra aparecendo em vazamentos.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Galaxy Tab S8 e suas variantes.

Início de 2022

O Samsung Galaxy Tab S7 e S7 + chegaram em agosto de 2020, enquanto o Galaxy Tab S6 e S6 + chegaram em agosto de 2019. Portanto, teria sido lógico sugerir agosto de 2021 para os tablets Galaxy Tab S8, embora é claro que isso não aconteceu.

Alguns rumores sugeriram que os tablets Galaxy Tab S8 não aparecerão até o início de 2022, com um sugerindo especificamente que eles chegarão com os smartphones Galaxy S22 , o que seria um pouco mais tarde do que o esperado. Diz-se que a produção começará em janeiro, embora nada seja oficial ainda.

Em termos de preço, o Samsung Galaxy Tab S7 começa em £ 619 no Reino Unido e $ 649,99 nos EUA, enquanto o S7 Plus começa em £ 799 no Reino Unido e $ 849,99 nos EUA. Não seria muito surpreendente ver o Galaxy Tab S8 e S8 Plus quase iguais, talvez com um ligeiro aumento, enquanto o S8 Ultra será mais caro.

Prêmio

Alumínio

Ainda não há vazamentos em torno do design do Galaxy Tab S8, S8 + e do suposto S8 Ultra, embora esperássemos uma construção em alumínio. É provável que os dispositivos tenham tamanhos diferentes e também ofereçam recursos diferentes.

Esperávamos que o Tab S8 + e o Tab S8 Ultra tivessem um sensor de impressão digital sob a tela, por exemplo, como o Tab S7 + tinha. O modelo Tab S8 padrão, por sua vez, pode ficar com um sensor de impressão digital montado na lateral, como o S7.

Molduras finas ao redor das telas, designs sólidos e premium e formas finas são esperados em todos os modelos Tab S8.

S8: 11 polegadas, LCD

S8 +: 12,4 polegadas, AMOLED

S8 Ultra: 14,6 polegadas, AMOLED

O Samsung Galaxy Tab S7 possui uma tela LCD IPS de 11 polegadas com resolução de 2560 x 1600, enquanto o Tab S7 + possui um painel Super AMOLED de 12,4 polegadas com resolução de 2800 x 1752 pixels. Ambos têm uma taxa de atualização de 120Hz .

Foi sugerido que os dispositivos Tab S8 estarão disponíveis com tamanhos de tela entre 11 polegadas e 14,6 polegadas. O menor é considerado LCD, enquanto o modelo de 12,4 polegadas e o modelo de 14,6 polegadas são considerados painéis OLED.

Rumores ainda não sugeriram o que o Galaxy Tab S8, S8 + e S8 Ultra pode oferecer em termos de resolução, embora o modelo Ultra provavelmente ofereça as especificações mais avançadas em termos de tecnologia de tela.

Esperamos que as especificações para o S8 e S8 + sejam pelo menos no mesmo nível de seus predecessores, embora seja provável que haja melhorias, como uma taxa de atualização adaptativa, por exemplo, como a série Galaxy S21 oferece.

S8: 8 GB de RAM, 128/256 GB de armazenamento, 8000 mAh

S8 +: 8 GB de RAM, 128/256 GB de armazenamento, 10090 mAh

S8 Ultra: 8 GB de RAM / 128 GB de armazenamento, 12 GB de RAM / 256 GB de armazenamento, 12000 mAh

Segundo rumores, o Samsung Galaxy Tab S8 e S8 + virão com 8 GB de RAM e opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB. O modelo S8 Ultra maior, por sua vez, é alegado que vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, ou 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

Todos os três modelos estão disponíveis apenas em Wi-Fi, variantes 4G e 5G. Acredita-se que eles virão com um processador carro-chefe, provavelmente o Qualcomm Snapdragon 888 ou 888 Plus.

Os vazamentos são atualmente um pouco contraditórios no que diz respeito à capacidade da bateria. Uma bateria de 12.000 mAh foi reivindicada para o Tab S8 Ultra, bem como 11.500 mAh. Diz-se que o S8 Plus vem com uma capacidade de 10.090mAh, enquanto o S8 padrão vem com uma capacidade de 8000mAh. Suporte de carregamento rápido é esperado em todos os modelos.

S8 / S8 +: traseira dupla (13 MP + 5 MP), frente de 8 MP

S8 Ultra: traseira dupla (13 MP + 5 MP), frente dupla (8 MP + 5 MP)

Em termos de outras especificações, diz-se que os três modelos terão câmeras traseiras duplas compostas de fotógrafos de 13 megapixels e 5 megapixels.

A câmera frontal tem 8 megapixels no S8 e S8 +, enquanto o S8 Ultra vem com câmera dupla frontal com sensores de 8 megapixels e 5 megapixels.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os tablets Galaxy Tab S8.

Um vazamento do veterano da indústria de exibição, Ross Young , afirma que o novo Samsung Galaxy Tab A8 começará a ser produzido em meados de dezembro. Com os modelos S8 + e S8 Ultra seguindo no final de janeiro.

Novos tablets Samsung Galaxy chegando mais perto da produção. Novo LCD Tab A8 para iniciar a produção em meados de dezembro com OLED S8 + e S8 Ultra no final de janeiro. - Ross Young (@DSCCRoss) 3 de novembro de 2021

A Leaker Ice Universe tweetou algumas especificações de bateria para o Galaxy Tab S8 + e S8 Ultra, com detalhes sobre quando é esperado que sejam lançadas.

Tab S8 + será lançado com S22. SM8450, bateria One UI 4.0,10090mAh. Mas isso não é o melhor. Existe “Ultra”. Eu não vou dizer isso primeiro. Vamos esperar e ver. - Universo de gelo (@UniverseIce) 27 de julho de 2021

Um vazador chamado lanzuk postou em um site de mídia social coreano que o Samsung Galaxy Tab S8 não chegará até o início de 2022. O vazamento também menciona um tablet S8 Ultra.

O usuário do Twitter FronTron revelou uma série de especificações em torno dos tablets Galaxy Tab S8 encontrados no Naver - um site de mídia social coreano. Não está claro exatamente de onde vieram as especificações e o tweet foi excluído, embora o TechRadar tenha publicado os detalhes antes.

