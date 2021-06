Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As vendas do Prime Day da Amazon chegaram e há uma grande economia a ser obtida nos tablets Android Tab S7 e S7 + premium da Samsung.

Se você está procurando um tablet e o iPad da Apple não está na sua frente, o Samsung Tab S7 e S7 + são duas das melhores alternativas para o iPad, rodando no Android.

O principal negócio é para o Samsung Galaxy Tab S7 + apenas modelo Wi-Fi, que agora custa £ 679 nas vendas do Prime Day, em vez de £ 799, com uma economia de £ 120 .

Existem descontos para uma série de modelos Tab S7 + e S7, no entanto, com ambos os modelos 5G e Wi-Fi com desconto, e você também encontrará algum dinheiro com os antigos Samsung Tab S6 e Tab S5e.

O tablet Samsung Galaxy S7 + 5G é oferecido por £ 879 em vez de £ 999 para o Prime Day, com uma economia de £ 120 . Você também pode adquirir o Samsung Galaxy Tab S7 padrão por £ 529 em vez de £ 689, com uma economia de £ 160 .

Se você não se importa com o modelo do ano passado, o Samsung Galaxy Tab S6 custa £ 299 para o Prime Day, em vez de £ 359, economizando £ 60 . Você também pode comprar o Galaxy Tab S5e por £ 329 em vez de £ 429, com uma economia de £ 110 .

Os tablets Tab S da Samsung são excelentes e as ofertas no Prime Day oferecem uma grande economia com eles, então vale a pena dar uma olhada.

Escrito por Britta O'Boyle.