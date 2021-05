Samsung Galaxy Tab S7 FE brevemente aparece oficialmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pouco depois de termos visto renderizações de aparência oficial do Galaxy Tab S7 FE, ele apareceu oficialmente brevemente no próprio site da Samsung na Alemanha antes de ser retirado.

A Fan Edition do tablet Android da Samsung deve vir com a maioria dos recursos encontrados no caro S7 + , mas com alguns ajustes para cortar custos.

Foi relatado por WinFuture.de que o tablet estava realmente ativo na página de varejo da Samsung na Alemanha, mas verificando desde então, revela que ele não está mais lá.

Ainda assim, ele estava ativo por tempo suficiente para dar uma olhada no que o tablet oferece. Uma das principais diferenças entre este e o Tab S7 + é o processador interno.

A Fan Edition tem o processador Snapdragon 750G octa-core e 4 GB de RAM, em vez do Snapdragon 865+ mais poderoso. Ele também tem uma tela LCD em vez de OLED, mas compartilha o tamanho de 12,4 polegadas do modelo plus.

Outros detalhes revelados incluem uma câmera traseira de 8 megapixels e uma câmera selfie de 5 megapixels que está convenientemente posicionada ao longo da moldura mais longa para uso em paisagens.

Por ser um tablet Samsung, faz sentido que ele suporte a S Pen de tablet maior (um extra opcional) e tenha DeX, permitindo que você o use com uma interface de desktop mais tradicional.

Quanto ao design, não é nenhuma surpresa aqui. É muito parecido com o Tab S7 + existente e já vazou extensivamente. Esses vazamentos também incluem as cores rosa e verde, que supostamente também serão lançados em algum momento.

O ponto chave aqui para o FE é o preço, entretanto. Não sabemos o preço do Reino Unido ou dos EUA, mas quando a página estava no ar, ela apresentava um preço de varejo sugerido de € 649, que é consideravelmente menor que o € 900 + Tab S7 Plus e um pouco mais barato que o menor regular Tab S7.

Escrito por Cam Bunton.