(Pocket-lint) - Quando uma dobra não for suficiente, adicione mais. Isso é o que se pensa que a Samsung está fazendo com seu primeiro tablet tri-fold, o título provisório Galaxy Z Fold Tab, que dizem que chegará no início de 2022.

Tendo já colocado as rodas em movimento com seu departamento de dobráveis, a Samsung obteve sucesso com seus telefones Z Fold e Z Flip. Esses carros-chefe de dobradiça única fazem um bom trabalho apresentando a visão do que os dobráveis podem fazer - em formatos abertos e fechados.

O Z Fold Tab é um projeto bem diferente, dobrando para baixo no mecanismo de dobradiça, presumivelmente para ter um tamanho mais parecido com um telefone quando dobrado, então dobradiça dupla abrindo em um tablet de tamanho normal quando desdobrado.

No entanto, ninguém viu ou confirmou o design ou nome do Z Fold Tab - então não sabemos quantas dobradiças, quantas telas, nem de que tamanho seriam.

Ainda há um longo caminho a percorrer, com o Z Fold 3 da Samsung previsto para chegar primeiro no último trimestre de 2021, trazendo com ele uma nova caneta e um vidro ultrafino (UTG) mais avançado - ambos os recursos supostamente transportados para a guia maior para sua chegada em 2022.

A Samsung não é a primeira a explorar as dobras múltiplas, já que a TCL já havia mostrado um protótipo de tablet com três dobras e outros fabricantes estão trabalhando em produtos semelhantes.

É tudo uma questão de detalhe na forma como é entregue - e com a experiência da Samsung tem grandes hipóteses de fazer um produto prático e convincente. Mas vai demorar algum tempo até que tenhamos um vislumbre do que está em andamento.

Escrito por Mike Lowe.