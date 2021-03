Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo tablet da Samsung vazou online. Chamado de Tab A7 Lite, uma imagem do tablet foi compartilhada pelo vazador Evan Blass no Voice .

O vazamento sugere que é um dispositivo econômico de 8,7 polegadas, completo com uma única câmera traseira e sem flash. Há rumores de que apresenta um processador MediaTek Helio P22T com 3 GB de RAM e uma bateria de 5.100 mAh. Adicione tudo isso e não é um iPad Pro, mas ainda é uma adição bem-vinda ao espaço do tablet Android, que é limitado e atualmente dominado pela Samsung (e tablets Fire da Amazon, embora esses rodem uma versão bifurcada do Android).

O Tab A7 Lite é na verdade um dos dois tablets “Lite” que a Samsung deve lançar em junho, de acordo com um vazamento separado da WalkingCat . O outro tablet, o Galaxy Tab S7 Lite, pode ostentar uma tela maior de 12,4 polegadas. O GalaxyClub.nl acredita que também pode oferecer conectividade 5G ou apenas Wi-Fi e um processador Snapdragon 750G com 4 GB de RAM. Ele deve estar disponível nas cores rosa, verde, preto e prata quando for lançado.

Lembre-se de que esses dois tablets Lite seguirão a linha Tab S7 do ano passado. Em nossa análise do modelo Tab S7 + , que vem com uma tela OLED atraente, dissemos que os tablets Android não ficam melhores do que o que tem a oferecer. Se todo-poderoso está em sua lista de itens imperdíveis, você não pode errar.

Melhor tablet 2021: os melhores tablets para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 9 Fevereiro 2021 Nossa escolha dos melhores tablets para comprar hoje, incluindo os melhores dispositivos 2 em 1 e tablets compactos em uma variedade de preços

Não se esqueça que a Samsung também oferece o Samsung Galaxy Tab S5e . Ele apresenta a maioria dos fundamentos do Galaxy Tab S7 + topo de linha da Samsung, mas por muito menos dinheiro. Você obtém excelentes alto-falantes e uma adorável tela OLED em negrito, mas não há suporte para caneta e não há fone de ouvido de 3,5 mm.

Escrito por Maggie Tillman.