(Pocket-lint) - O recém-anunciado Galaxy Tab Active 3 da Samsung já está disponível. Um tablet robusto projetado para ambientes difíceis, possui uma classificação IP68 para resistência à poeira e água e pode suportar quedas de até 1,5 metros.

O Galaxy Tab Active 3 segue o Galaxy Tab Active 2. E, como o Galaxy Tab Active Pro do ano passado, agora funciona melhor com luvas, oferecendo botões de navegação físicos em vez de botões sensíveis ao toque, e há uma opção de configurações para reconhecer os toques em “luvas finas de trabalho”.

A Samsung promete oferecer suporte a “até três gerações de atualizações do sistema operacional Android” - mas será lançado com o Android 11.

Outros recursos incluem uma câmera traseira de 13 megapixels, uma câmera selfie de 5 megapixels, um processador Exynos 9810, 4 GB de RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento (expansível em até 1 TB via microSD), carregamento rápido por USB ou pinos POGO e uma bateria removível de 5.050mAh.

A Samsung disse que cada uma das câmeras do novo tablet é otimizada para leitura de código de barras. Além disso, a S Pen do tablet também possui certificação IP68.

O Galaxy Tab Active 3 está disponível no Reino Unido, Europa e Ásia, nas versões de conectividade LTE e somente Wi-Fi, a partir de £ 539. Você pode obtê-lo no site comercial da Samsung. Para referência, o Galaxy Tab Active 2 começou com US $ 420 quando foi lançado nos EUA em 2018.

Escrito por Maggie Tillman.