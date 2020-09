Galaxy Tab A7 é o mais recente tablet grande para uso diário da Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Enquanto a linha de tablets Galaxy Tab S7 e S7 + se enquadra mais na categoria de concorrentes do iPad Pro, o Galaxy Tab A7 da Samsung é mais um tablet do dia a dia. Parece bastante utilitário, mas deve ser robusto, com acabamento em metal e uma "bateria de longa duração" que é de 7.040mAh grande. Porém, não há carregamento rápido.

O tablet Android 10 com One UI 2.5 não é baseado no próprio hardware Exynos da Samsung, optando pelo Snapdragon 662 da Qualcomm. Esse é um chipset de gama média, mas deve fornecer energia mais do que suficiente para a maioria das necessidades. Ele ainda possui uma CPU quad-core de 1,8 GHz ao lado de 3 GB de RAM.

É um pouco maior do que o iPad padrão em 10,4 polegadas (versus 10,2) e possui alguns recursos de áudio impressionantes com alto-falantes quad Dolby Atmos aprimorados. O display LCD tem 2.000 x 1.200 pixels, o mesmo que o Galaxy Tab S6 Lite. Isso lhe dará cerca de 224 ppi.

O armazenamento é definido em 32 ou 64 GB, enquanto há um slot para cartão microSD como você esperaria para expansão. As câmeras têm 5 MP na frente e 8 MP na parte traseira, enquanto o tablet também pode receber um cartão SIM para conectividade 4G LTE.

Um aplicativo Samsung Kids totalmente novo também foi adicionado - de acordo com a Samsung, isso "apresenta uma variedade de conteúdo educacional e divertido". O Galaxy Tab A7 estará disponível em cinza, prata e ouro ainda este ano.

Escrito por Dan Grabham.