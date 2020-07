Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung divulgará em breve seu último tablet para rivalizar com as séries iPad Pro e Microsoft Surface , durante o Unpacked ou logo depois.

No entanto, pode haver poucos detalhes a serem revelados, pois um grande vazamento de imagens e especificações da imprensa parece ter derramado todos os grãos da lata.

Os modelos Samsung Galaxy Tab S7 e S7 + virão em tamanhos de tela de 11 e 12,4 polegadas, respectivamente, com o menor dos dois aparelhos esportivos de LCD, com AMOLED no maior.

As resoluções serão 2560 x 1600 e 2800 x 1752, com ambas com taxas de atualização de 120Hz.

Cada um dos tablets será executado no processador Qualcomm Snapdragon 865+, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento como padrão (microSD para expansão).

Outras especificações importantes, publicadas pelo WinFuture , incluem configurações de alto-falante quádruplo, decodificação Dolby Atmos e uma opção de conectividade 5G.

1/6 WinFuture / @rquandt

Dizem que suas câmeras são duplas na traseira (13 megapixels + 5 megapixels ultra-wide) e 8 megapixels na frente.

O Galaxy Tab S7 virá com uma bateria de 7.040mAh, enquanto o S7 + terá uma bateria de 10.090mAh muito maior que durará até 16 horas durante a reprodução contínua de vídeo.

Alega-se que as opções de cores serão preto, bronze e prata. Cada um deles vem com uma S Pen correspondente com latência de 9ms.

Para apoiar tudo isso - especialmente as opções de cores - o Winfuture colocou as mãos nas renderizações da impressora, como você vê acima.

Esperamos ter detalhes oficiais sobre o Samsung Galaxy Tab S7 e S7 + nas próximas semanas.

Escrito por Rik Henderson.