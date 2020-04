Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung lançou oficialmente seu mais recente tablet Android acessível, com pré-encomendas agora abertas para uma data de envio em 30 de abril.

O Samsung Galaxy Tab S6 Lite custa 349 libras para o modelo somente Wi-Fi, 399 para a edição LTE e é executado no Android 10 com o software One UI 2 da empresa na parte superior. Há uma caneta S Pen atualizada na caixa.

O tablet possui uma tela LCD de 10,4 polegadas 2000 x 1200 TFT LCD e vem com uma câmera de 8 megapixels na parte traseira. Também há uma câmera de 5 megapixels na parte frontal, ideal para chamadas de vídeo.

Seu processador é de oito núcleos (quad 2.3GHz + quad 1.7GHz), suportado por 4GB de RAM de memória.

Existem 64 GB de armazenamento integrado, com expansão para cartão microSD disponível (até 1 TB).

O som é fornecido pela marca de áudio de propriedade da Samsung, AKG, e com suporte ao Dolby Atmos.

Uma bateria de 7.040 mAh oferece muito tempo de reprodução entre as cobranças e uma parceria da Samsung com o YouTube oferece quatro meses de YouTube Premium grátis na caixa.

Além disso, todos os pedidos do Samsung Galaxy Tab S6 Lite feitos com revendedores participantes entre 16 de abril e 26 de maio são elegíveis para uma capa de livro cinza grátis para o dispositivo. Você só precisa reivindicá-lo através do próprio site da Samsung .

O Samsung Galaxy Tab S6 Lite estará disponível em cinza Oxford e azul Angora.