Samsung Galaxy Tab S6 Lite de entrada, vazamento sugere

A Samsung em 2020 está apostando na sua gama de produtos Lite. Vimos o Note 10 Lite e o S10 Lite , conforme revelado na CES 2020 , e agora é hora do Galaxy Tab S6 Lite entrar no centro das atenções, sugerem vazamentos.

Prevista para ser a versão de menor especificação do Galaxy Tab S6 - que analisamos em setembro de 2019 - o Lite tem tudo a ver com reduzir o preço, contando com menos hardware de última geração.

Diz-se que o S6 Lite vem em duas versões - o SM-P615 e o SM-P610 - para diferenciar entre apenas o Wi-Fi e as versões 4G / LTE. Não espere 5G aqui, no entanto, pois esse é o trabalho do Tab S6 5G, conforme anunciado em janeiro de 2020.

Não há muitas informações sobre as especificações completas do que esperar, mas prevemos que este modelo ainda venha com compatibilidade com a caneta S Pen e que seja do tamanho de encaixar em vários periféricos adicionais, como um teclado complementar.

Os únicos detalhes de especificações mostrados incluem o chipset Exynos 9611, 4 GB de RAM, sistema operacional Android 10, conectividade Bluetooth 5 e opções de armazenamento de 64 GB / 128 GB.

Traremos mais informações quando e como as soubermos.