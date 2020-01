Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung confirmou recentemente que o "primeiro tablet 5G do mundo" chegaria ao mercado logo após a CES 2020.

Agora, está anunciando o Samsung Galaxy Tab S6 5G . Ele é efetivamente um modelo 5G do Galaxy Tab S6, com uma tela sAMOLED WQXGA de 10,5 polegadas (2560 x 1600) e processador Qualcomm Snapdragon 855 executando o programa, mas obviamente também contém um modem 5G. Outros recursos incluem 6 GB de RAM e um SSD de 128 GB. O tablet também suporta HDR e vem com uma caneta incluída.

Infelizmente, o Galaxy Tab S6 G5 estará disponível apenas na Coréia do Sul a partir de 30 de janeiro, de acordo com o braço sul-coreano da Samsung . Começa com 999.900 won (cerca de US $ 848). A Samsung não informou se será lançada globalmente ou nos EUA. No entanto, a Samsung tem falado sobre isso em comunicados de imprensa há mais ou menos um mês, esperaríamos que chegasse aos mercados internacionais mais cedo ou mais tarde.

O novo tablet é praticamente inalterado em relação aos modelos Wi-Fi e LTE originais, com uma exceção: a adição de um modem Snapdragon X50 5G (comparado a nenhum modem no modelo Wi-Fi e um modem X24 LTE na versão LTE. )

Confira nossa análise do tablet padrão não-5G aqui.