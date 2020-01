Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung confirmou oficialmente que estava lançando o "primeiro tablet 5G do mundo" no mercado pouco antes do início da CES 2020 . Agora conhecemos algumas das principais especificações.

O Samsung Galaxy Tab S6 5G será efetivamente o mesmo que o Tab S6 existente , com um monitor sAMOLED WQXGA de 10,5 polegadas (2560 x 1600) e processador Qualcomm Snapdragon 855 executando o programa, mas obviamente também conterá um modem 5G.

Uma lista de fotos e especificações foi publicada pelo site coreano IT Home, supostamente de uma fonte do "Emperor News".

Ele também revelou que o dispositivo virá com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Um slot para cartão microSD permite expansão em até 1 TB adicional.

Como o atual Tab S6, o tablet 5G vem com uma câmera frontal de 8 megapixels, enquanto uma unidade de duas câmeras fica na traseira - 13 megapixels de largura e 5 megapixels de largura ultra.

A bateria também será a mesma, com uma capacidade de 7.040mAh, o que resulta em até 15 horas de tempo de reprodução de vídeo.

O 5G Galaxy Tab S6 parece estar disponível em apenas uma cor, o Mountain Grey (que também soa como um tipo de chá).

O preço e a disponibilidade ainda não foram revelados, mas, considerando que a Samsung já está adotando isso em comunicados à imprensa, esperamos que ela chegue ao mercado mais cedo ou mais tarde.