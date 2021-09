Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Imagens teaser do Realme Pad nos deram nossa melhor visão do próximo tablet .

Já está confirmado que a empresa irmã Oppo realizará um evento no dia 9 de setembro para os smartphones Realme 8s e Realme 8i, e é cada vez mais provável que seu primeiro tablet também faça uma aparição.

Agora, graças às imagens teaser postadas por um usuário no fórum do Realme, temos uma ideia muito boa de como exatamente o Pad se parece.

Conforme revelado no post, o usuário - Rohit Pawane - descreve como o tablet tem uma espessura de apenas 6,9 mm, é muito leve e tem um toque premium devido ao corpo de metal. O logotipo da empresa também será impresso na parte inferior direita da parte traseira e, geralmente, tem a aparência elegante de algo como o iPad Pro ou iPad Air .

Também é sugerido que o tablet contará com uma câmera traseira de 8 MP com foco automático e uma câmera de 8 MP com foco fixo, com esta última encaixada em uma moldura acima da tela de 10,4 polegadas.

Fora isso, porém, e pequenos detalhes com relação ao botão liga / desliga e alto-falantes no lado direito do tablet, isso é obviamente apenas mais um teaser visual.

Isso não significa que não haja vazamentos para trabalhar, porém, com dicas anteriores sugerindo muitos detalhes sobre as partes internas do pad Realme.

Diz-se que o tablet será alimentado pelo MediaTek Helio G80 SoC, com 6GB de Ram e 64GB de armazenamento interno, com a suposta bateria de 7100mAh potencialmente oferecendo suporte para carregamento rápido também.

Como acontece com qualquer informação não oficial, no entanto, é melhor considerar tudo isso com cautela.

Com potencialmente apenas alguns dias até que o Realme Pad seja oficialmente anunciado, teremos a certeza de trazer a você todos os recursos, especificações e detalhes de preço.

