Os preços dos tabletes de incêndio caem nas vendas do Prime Day - consiga-os enquanto eles estão quentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As pastilhas Fire da Amazon são as preferidas para as vendas do Prime Day e com os preços agora cortados em muitos dos modelos, é um ótimo momento para comprar.

Existem três tamanhos de tabletes Fire - Fire 7, Fire HD 8 e Fire HD 10 - e embora cada um ofereça uma experiência de software similar, eles se tornam progressivamente mais poderosos à medida que você sobe na escala.

Disparar HD 10 - economizar £70 O Fire HD 10 é o maior dos comprimidos da Amazônia, ideal para consumir conteúdo ou tarefas de produtividade. Este desconto o reduz para £79,99. Ver oferta

Desconto HD 8 - 61% de fogo O Fire HD 8 é um grande tamanho para viagens, perfeito para carregar com conteúdo e tirar férias. Ótimo desempenho a um ótimo preço. Agora é de apenas £34,99. Ver oferta

Incêndio 7 (2019) - apenas £19,99! O tabuleiro de entrada de nível é uma boa relação qualidade/preço e ideal para crianças. Note que esta é a versão mais antiga de 2019, não o modelo 2022 - mas a este preço, isso importa? Economize 30 libras esterlinas. Ver oferta

Os tablets Fire da Amazon fazem muito sentido se você for um assinante Prime - o que você precisa ser para aproveitar estes acordos - porque eles dão acesso sem problemas ao Prime Video and Music.

Mas não é só isso que eles oferecem, porque há uma gama completa de serviços de streaming, incluindo os da Disney+ e Netflix, para que você possa assistir a todo um mundo de conteúdo.

Suportando muitos jogos, estes são dispositivos de entretenimento ideais, com opções de armazenamento, assim como as versões Kids Editions e Pro, projetadas para aumentar sua produtividade. Tipicamente, os preços Prime Day estão entre os mais baratos que você encontrará nos tablets Fire - mas note que a oferta Fire 7 aqui é para o modelo 2019, não para a versão atualizada de 2022.

Escrito por Chris Hall.