OnePlus poderia ser o próximo a tentar competir com o iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já em 2021 havia rumores de que o OnePlus tinha um novo tablet em funcionamento. Mas agora isso pode estar acontecendo para valer desta vez.

Ouvimos falar pela primeira vez do interesse do OnePlus em construir uma tábua própria em dezembro de 2021, havendo uma pequena sugestão de que poderíamos vê-la lançada este ano. Isso não aconteceu, mas agora estamos sendo informados de que 2023 será o grande ano.

A última reivindicação vem através do bem conectado Max Jambor que levou ao Twitter para afirmar que "OnePlus tem um tablet em desenvolvimento", acrescentando que um "lançamento está programado para o próximo ano". Não está claro o que aconteceu com as alegações do lançamento deste ano, mas fizemos pelo menos um lançamento da empresa matriz da OnePlus. O Pad do Oppo chegou em fevereiro de 2022 e era esperado que o OnePlus Pad seguisse o exemplo.

O OnePlus tem um tablet em desenvolvimento.

O lançamento está agendado para o próximo ano! # OnePlusPad- Max Jambor (@MaxJmb) 14 de novembro de 2022

O mercado de tablets Android tem sido um mercado estranho há muito tempo. As vendas de tabletes em geral tendem a ser o iPad e depois todos os outros, com a Samsung talvez o maior nome interessado em ir aos pés da Apple.

Nós já sabemos que o Google tem seu próprio Tablet Pixel listrado para um lançamento em 2023, é claro, e alguns talvez esperem que isso dê ao Android em tablets uma perna para cima. Se esse for realmente o caso, o OnePlus pode estar prestes a entrar na briga na hora certa.

Escrito por Oliver Haslam.