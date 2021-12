OnePlus pode anunciar um tablet OnePlus Pad no início de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de anos vendendo smartphones Android "emblemáticos", o OnePlus aparentemente está trabalhando em um tablet chamado OnePlus Pad.

De acordo com um relatório da 91Mobiles , em colaboração com o informante Mukul Sharma, a OnePlus planeja lançar o tablet OnePlus Pad na Índia no primeiro semestre de 2022. Vários modelos podem estar em desenvolvimento, alguns deles indo para a China também. Sharma observou que o OnePlus Pad não será lançado junto com a série OnePlus 10, que deve ser revelada em um evento separado no primeiro trimestre de 2022.

Na verdade, o OnePlus pode até hospedar um evento de lançamento físico no CES 2022 em Las Vegas para revelar oOnePlus 10 e o OnePlus 10 Pro .

Quanto ao próximo tablet OnePlus, pouco mais se sabe sobre o dispositivo. Os primeiros detalhes sobre isso vieram de MySmartPrice , que identificou uma lista de OnePlus Pad no Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia. A lista não revelou nada além da marca registrada do nome.

Ainda assim, é uma evidência de que o OnePlus realmente está trabalhando em um tablet. O Pocket-lint entrou em contato com a empresa para obter mais informações.

