Nokia T21 refresca o tablet Android de 10 polegadas, mas é principalmente sobre a aparência

(Pocket-lint) - A Nokia anunciou o Nokia T21. Tendo decidido se mudar para os comprimidos com o lançamento do Nokia T20 em 2021, a atualização de 2022 é simplesmente chamada de Nokia T21.

O tablet é muito parecido: é a mesma especificação geral, praticamente a mesma quando se trata de dimensões, e muito do hardware parece ser semelhante também.

No entanto, ele recebe um novo design limpo. Ao mesmo tempo em que se mantém fiel a uma construção que aproveita ao máximo o alumínio e o plástico (até 60% do qual é reciclado), ele parece um pouco diferente do tablet anterior, o que é uma mudança para melhor.

Em outros lugares, o visor de 10,36 polegadas tem uma resolução de 2000 x 1200 pixels e suporta a entrada ativa da caneta graças a uma camada de digitalização Wacom.

O tablet usa o Unisoc T612 para alimentação, mas agora vem com opções de armazenamento de 64 ou 128GB - a opção de expansão usando microSD. Novamente existem as versões Wi-Fi e LTE.

Há uma grande bateria de 8200mAh, com 18W de carga e o tablet retém uma tomada de fone de ouvido de 3,5mm.

Há algumas adições legais, tais como a classificação IP52 e alto-falantes estéreo, com o lançamento do tablet no Android 12. Há uma garantia de duas atualizações de SO e 3 anos de atualizações de segurança.

O pitch para o Nokia T21 permanece como um dispositivo familiar para rivalizar com o que você pode obter da Amazon, com o software Android e acesso ao Google Play significa que você pode acessar uma ampla gama de aplicativos e serviços de entretenimento.

A inclusão do NFC é talvez um pouco estranha - não podemos ver muitas pessoas precisando digitalizar as tags do NFC ou fazer pagamentos através do dispositivo - mas o preço atrativo é de £189 para o modelo somente Wi-Fi.

Escrito por Chris Hall.