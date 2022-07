Nokia expande sua linha de comprimidos com o Nokia T10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nokia lançou um novo tablet para se juntar ao Nokia T20 2021 - e apropriadamente é chamado de Nokia T10.

O Nokia T10 é um tablet baseado no Android que é compacto, com um display de 8 polegadas, tornando-o bem adequado à portabilidade.

Ao contrário do Nokia T20 que tem uma caixa de alumínio, este tem um corpo de polímero - plástico - que é projetado para evitar arranhões e resistir a um pouco de abuso. Já vimos no passado comprimidos semelhantes no Amazon Fire.

A tela de 8 polegadas tem uma resolução de 1280 x 800 e um pico de brilho de 450 lêndeas. A alimentação do tablet é um chipset Unisoc T606 octo-core, e haverá várias configurações cobrindo 3/32GB e 4/64GB, com ambos também suportando microSD para expansão até 512GB.

Há uma bateria de 5250mAh com carga de 10W, que deverá acompanhá-lo durante todo o dia. Na frente de conectividade há ambas as versões Wi-Fi e LTE, para que você possa estar sempre conectado.

Tabletes como este são ótimos para entretenimento e é para isso que o Nokia T10 provavelmente será mais adequado, lançando no Android 12, oferecendo assim uma gama completa de aplicativos da loja do Google.

A triste notícia é que você só terá 2 anos de suporte de software, o que não é uma grande oferta.

Mas você recebe a oferta do Google Kid Space para que você possa transformá-la em um tablet para crianças e haverá uma gama completa de acessórios, como capas.

Quando revisamos o Nokia T20 descobrimos que era ótimo ter um tablet Android acessível como uma alternativa ao Amazon Fire, mas havia limitações.

Esperamos que o Nokia T10 ofereça uma experiência semelhante, mas menor, mas com um preço a partir de £129, é difícil ver como ele irá competir com os aparelhos mais baratos da Amazon.

Escrito por Chris Hall.