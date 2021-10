Nokia retorna ao mercado de tablets com o Nokia T20

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nokia anunciou seu retorno ao mercado de tablets com o lançamento do Nokia T20, um novo tablet de 10,4 polegadas voltado para o segmento acessível do mercado.

O T20 foi projetado para trazer tudo o que você associa à Nokia em um formato maior. Ele executará uma versão imaculada do Android 11 (no lançamento), com 2 anos de atualizações do sistema operacional e 3 anos de atualizações de segurança incluídas.

Há uma tela LCD de 10,4 polegadas com resolução de 2.000 x 1.200 pixels (224ppi), o que a coloca no mesmo nível do Amazon Fire HD 10 , embora com uma tela um pouco maior.

Há um brilho citado de 400 nits, que não é muito brilhante, sugerindo que o tablet pode ter problemas em ambientes abertos - não que seja um lugar típico para uso de tablet.

Melhor tablet avaliado em 2021: os melhores tablets para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 24 Maio 2021 · Nossa escolha dos melhores tablets para comprar hoje, incluindo os melhores dispositivos 2 em 1 e tablets compactos com uma variedade de preços

O corpo do tablet não é de plástico, na verdade é alumínio jateado, com vidro temperado na frente e ainda possui uma classificação IP52 - o que significa que há um pouco de proteção contra a entrada de água e poeira.

O tablet é alimentado pelo Unisoc T610 system-on-chip, que é um arranjo octa-core, mais ou menos equivalente a algo como a série Snapdragon 600.

Haverá algumas configurações, com 3 / 32GB ou 4 / 64GB oferecidos, com microSD para expansão de armazenamento de até 512GB. No Reino Unido, será o modelo de 4/64 GB disponível.

Há uma grande bateria de 8200mAh, recarregada via USB-C, com suporte para até 15W de carga. A bateria dura 15 horas em uso geral, 10 horas de streaming de vídeo ou 7 horas de chamadas de vídeo, o que é muito bom.

A Nokia também vai oferecer versões Wi-Fi e LTE do tablet, para que você possa adicionar um cartão SIM e se conectar em movimento - embora suspeitemos que seja mais voltado para uso empresarial do que para consumidores comuns.

Há uma câmera de 8 megapixels na parte traseira e uma câmera de 5 megapixels na frente, enquanto ela possui alto-falantes estéreo para garantir que seu conteúdo soe bem.

A Nokia também oferecerá um case resistente para o tablet T20, para que você tenha um pouco de proteção extra.

A versão Wi-Fi custará £ 179,99 e a versão LTE custará £ 199,99 no Reino Unido. Ele está disponível para encomenda agora.