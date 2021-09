Nokia provoca o lançamento de 6 de outubro, poderia ser o tablet Nokia T20?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nokia recorreu às redes sociais para divulgar um novo lançamento que está chegando - e parece que o novo dispositivo pode vir em uma caixa bem grande.

A provocação não diz muito, mas faz referência a que algo acontecerá em 6 de outubro de 2021. Esta é a primeira vez que ouvimos falar de um novo evento de lançamento da Nokia , mas não é a primeira vez que ouvimos sobre novos aparelhos Nokia.

A imagem mostra uma linha de telefones, cobrindo alguns Nokia Originals - o 3310 e o 8110 - o Nokia 7.2, Nokia 8.3 e o Nokia XR20 .

Nossa família continua crescendo.

Próximo dia 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs - Nokia Mobile (@NokiaMobile) 20 de setembro de 2021

Finalmente, há uma caixa, e parece uma caixa bem grande em comparação com o telefone ao lado. É significativamente mais espesso e mais comprido do que a caixa em que o XR20 vem, sugerindo que é para um dispositivo maior.

Isto sugere que esta é a rumores tablet Nokia T20. Diz-se que este tablet tem uma tela de 10,36 polegadas, vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, com versões Wi-Fi ou 4G disponíveis.

Espera-se que seja altamente acessível, com base em vazamentos anteriores, que sugeriam um preço de £ 185 / € 217 / $ 257 para o modelo Wi-Fi, tornando-o um concorrente para os tablets Amazon Fire em vez de um desafiante para o iPad da Apple.

É claro que não há verificação de que esses preços estejam próximos da exatidão, mas o momento do evento é provável para que a Nokia possa tentar capitalizar seu patrocínio para o último filme de James Bond, No Time to Die .

No Time to Die deveria originalmente coincidir com o lançamento do Nokia 8.3 5G , mas recentemente mudou de direção para impulsionar o Nokia XR20, o telefone robusto da empresa.

Este não é o primeiro tablet Nokia que vimos. Houve o Nokia N1 em 2014 e, antes disso, vimos o tablet Nokia Lumia 2520 .