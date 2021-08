Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola está prestes a lançar um tablet? Um vazamento não confirmado sugere que um Moto Tab G20 pode ser definido para lançamento iminente.

A marca Moto tem aumentado sua produção de telefones recentemente - com os gostos do G10 , G30 e G50 - então, introduzir um dispositivo de tela maior para atender a uma seção diferente do mercado realmente faria sentido.

Pensa-se que o Tab G20 é mais ou menos uma versão rebatizada do Lenovo Tab M8, já que as especificações são as mesmas. E se você está esperando uma ardósia de alta qualidade, bem, pense novamente: este Moto é para o segmento mais acessível do mercado.

As especificações principais incluem uma tela HD + de 8 polegadas (resolução de 800 x 1280 pixels), um processador MediaTek Helio com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento on-board - além da opção de expandir isso com um slot para cartão microSD.

Está tudo atualizado com o software Google Android 11, e a Motorola sempre teve um toque delicado, adicionando apenas o mínimo - e útil - acréscimo de software.

A esperada bateria de 5100mAh é muito parecida com a que você encontrará em grandes dispositivos móveis de última hora, mas dada a especificação mínima aqui que deve ver este tablet durar bastante tempo, tornando-o um tabletop ideal para navegação ou streaming.

Se veremos o Tab G20 chegar em todas as regiões, no entanto, é um assunto em debate. A Motorola é bem conhecida por lançamentos regionais limitados, então não se surpreenda se isso for apenas para uma parte específica do globo.

