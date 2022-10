A Microsoft diz que o Surface Pro 9 é seu mais poderoso Pro até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Vários produtos de superfície da Microsoft foram revelados durante o evento Microsoft Fall, incluindo o Surface Laptop 5 e o Surface Pro 9.

Como com os dispositivos Surface Pro anteriores, a Microsoft está prometendo grandes coisas com seus últimos 2 em 1. Um tablet que é bom o suficiente para substituir seu laptop enquanto ainda oferece um touchpad de precisão em tamanho real, teclado satisfatório e capacidades prontas para uso com tinta. Isso e 50% mais desempenho do que o Surface Pro 8.

O mais recente Surface Pro 9 apresenta uma caixa de alumínio de alta qualidade e uma variedade de opções de cores incluindo Platina, Grafite, Safira e Floresta.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

É construído para lhe dar aquela flexibilidade que você deseja enquanto ainda tem o desempenho de um laptop e a duração da bateria a condizer. A Microsoft está reivindicando até 19 horas de duração da bateria do Surface Pro 9, bem como o poder de processamento para realizar muitas multitarefas no Windows 11.

Feito pelo Google, Kobo entrevistado, e mais - Pocket-lint Podcast ep. 171 Por Rik Henderson · 7 Outubro 2022 · Esta semana, discutimos os produtos lançados pelo Google, conversamos com o patrão de Kobo e fazemos uma prévia do Xiaomi 12T Pro.

Tela: Visor de fluxo PixelSense de 13 polegadas, 2880 X 1920 (267 PPI), taxa de atualização de 120Hz, relação de aspecto 3:2

Gorilla Glass 5, 10 pontos multi-touch, suporte Dolby Vision IQ

Processador Intel Core i5-1235U ou i7-1255U

Gráfico Intel Iris Xe ou Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3

Até 32GB (LPDDR5RAM) de RAM, 1TB SSD

Surface Pro 9 tem uma escolha de variantes, incluindo a plataforma Intel Evo com processadores Intel 12th gen ou Microsoft SQ 3 alimentado pela Qualcomm Snapdragon. O Surface Pro 9 com 5G lhe dá acesso à conectividade de alta velocidade 5G e tem maior vida útil da bateria do que sua contraparte também.

Com algumas especificações sérias, o Surface Pro 9 está prometendo tudo isso. A Microsoft diz que não é apenas um tablet, mas também uma tela, um diário, um bloco de notas, uma baía de edição e uma tela de cinema.

Ele apresenta uma tela de borda a borda com uma taxa de atualização de 120Hz e uma resolução de 2880 x 1920 através daquela relação de aspecto 3:2. Por baixo da tela está a tecnologia que inclui um chip G6 personalizado para melhorar as capacidades de tinta do Surface Pro. Tanto que a Microsoft afirma que a tinta digital neste dispositivo é como escrever em papel.

Se você precisar dele, você também pode usar o Thunderbolt 4 para transferência rápida de dados ou para acoplar com vários displays externos. Saiba mais sobre o Surface Pro 9 aqui.

Escrito por Adrian Willings.