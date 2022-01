Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Microsoft lançou o Surface Go 3 no outono passado , um modelo compatível com LTE estava visivelmente ausente. Agora, a empresa está anunciando que você pode comprar a máquina em preto fosco com LTE.

O novo acabamento escuro e a opção de conectividade são as únicas diferenças visíveis. Caso contrário, é o mesmo que o Surface Go 3 padrão, que o Pocket-lint revisou em dezembro passado. Na época, nós a descrevemos como uma máquina superportátil para fazer pedaços e peças em movimento.

Agora em Preto Mate, o nosso ecrã tátil Surface 2 em 1 mais portátil é perfeito para as suas tarefas diárias, trabalhos de casa e jogos. — Microsoft Surface (@surface) 11 de janeiro de 2022

Infelizmente, também dissemos que não é adepto o suficiente quando se trata de energia e duração da bateria. Isso dificulta ver como esse dispositivo representa bem o nome Surface, pois até um Chromebook decente seria preferível. Você pode ler nossa análise completa sobre o Suface Go 3 aqui .

A Microsoft lançou o Surface Go 3 pela primeira vez em setembro de 2021. Ele pode ser configurado com um Intel Pentium Gold 6500Y ou Core i3-10100Y. A versão em preto fosco está disponível com preço inicial de US$ 549,99 . A esse preço, você obtém um processador Intel Pentium Gold 6500Y, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Se você estiver interessado no LTE opcional, precisará obter o modelo Core i3 de US $ 729,99 com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

O modelo preto fosco está disponível nos EUA, Reino Unido e outros mercados. Uma capa preta correspondente também está disponível para compra separadamente por US$ 99,99 .

Escrito por Maggie Tillman.