Surface Go 3 vs. iPad vs. iPad Air vs. iPad mini

(Pocket-lint) - No mês passado, a Apple e a Microsoft atualizaram suas linhas de tablets mais econômicas.

A primeira foi a Apple, que no evento de transmissão da Califórnia em 14 de setembro , trouxe melhorias para o iPad básico com um preço inicial de $ 329 / £ 319, adicionando um processador A13 atualizado, uma nova câmera ultra-larga e uma tela TrueTone.

Para acompanhar esse anúncio, a Apple então revelou um grande redesenho aguardado para a linha do iPad mini, trazendo o iPad Air e até mesmo um pouco do design do iPad Pro e upgrades de energia para o tablet miniaturizado.

E por último, temos o Surface Go 3 da Microsoft ligeiramente atualizado, que apesar de parecer idêntico ao modelo Go 2 anterior, inclui um CPU Intel de 10ª geração mais poderoso e eficiente.

Apesar da pequena atualização, o Surface Go 3 ainda oferece a capacidade de rodar uma experiência completa do Windows 11 em um tablet ultra-portal em movimento com um preço base de apenas $ 399 / £ 369.

Agora, vamos fazer um resumo completo de cada uma das especificações do produto, recursos de bônus e outras informações importantes para que você possa tomar a melhor decisão ao comprar seu próximo tablet para viagem.

Tanto o Surface Go 3 quanto o iPad têm tamanhos de tela em torno de 10 polegadas - 10,2 polegadas no iPad e 10,5 polegadas no Go 3 para ser exato. No entanto, o iPad possui uma tela Retina de 264 PPI com resolução um pouco mais alta, enquanto o Surface Go 3 possui uma tela 1080P padrão, trazendo o PPI do dispositivo para apenas 220. Basicamente, isso significa que o texto e as imagens devem parecer um pouco mais nítidos no o iPad em comparação com o Surface.

Se você pular para o iPad Air um pouco mais caro ($ 549 / £ 579), no entanto, você ganhará uma tela maior de 10,9 polegadas com os mesmos 264 PPI - o que o traz apenas uma mancha de distância do super iPad Pro topo de linha de 11 polegadas (US $ 799 / £ 749) em termos de área de exibição.

Claro, o menor do grupo (mas não a opção de preço mais modesto), é o iPad mini ($ 499 / £ 479), que chega com uma nova tela de 8,3 polegadas, mas com 326 PPI mais nítidos.

Se você quer ter a resolução de tela da mais alta qualidade, então você não pode errar com o iPad mini, embora observe que seu tamanho de 8,3 polegadas o faz parecer mais um telefone gigante do que um tablet de trabalho independente. E, a falta de um conector inteligente torna a conexão com um teclado ainda mais complicado.

Se você está procurando o tablet mais leve e portátil do mercado, podemos dizer de cara que nada vai superar o iPad mini. Pesando apenas 293 gramas (0,65 lbs), sua tela de 8,3 polegadas parece mais semelhante a um iPhone 13 Pro Max de tamanho maior do que a um iPad encolhido e, novamente, a falta de um conector inteligente também contribui para essa sensação .

O iPad mini é ótimo para carregar em sua bolsa o dia todo ou até mesmo colocá-lo em um bolso grande da calça, mas sua incapacidade de caber em um teclado de tamanho normal sem recorrer a um Bluetooth externo significa sua capacidade de obter qualquer tipo de trabalho real feito fora dele é provavelmente um tiro no escuro, na melhor das hipóteses.

No Surface Go 3, no entanto, a Microsoft vende uma combinação de teclado e trackpad de tamanho normal, permitindo que você use o tablet como um dispositivo Windows 11 real, em oposição a apenas um dispositivo de consumo de mídia rápido.

O peso do Surface Go 3 é muito mais pesado, 522 gramas (1,15 lbs), e isso antes da adição do teclado opcional e do acessório de trackpad que adiciona outros 245 gramas (0,54 lbs) de volume, trazendo o total para 767 gramas (1,69 libras).

Incluindo o iPad padrão e o iPad Air na mistura, que pesa 487 gramas (1,07 libras) e 458 gramas (1,0 libras), respectivamente, podemos ver que o Surface Go 3 é o mais pesado dos quatro. No entanto, quando adicionamos o Magic Keyboard da Apple, que pesa impressionantes 601 gramas (1,3 libras), o iPad Air agora pesa muito mais do que o peso combinado do Surface Go 3.

Se ter o teclado e trackpad de tamanho normal mais leve disponível para você é fundamental, você não se encontrará muito melhor do que o Surface Go 3.

Primeiro, vamos dar uma olhada no preço base desses dispositivos e, em seguida, verificar sua configuração mais cara, antes de examinarmos o preço dos acessórios que os acompanham.

Surface Go 3 - tela de 10,5 polegadas, 4 GB de memória, 64 GB de armazenamento eMMC, CPU dual-core Platinum Intel Pentium 6500Y, $ 399 / £ 369

iPad - tela de 10,2 polegadas, 3 GB de memória, 64 GB de armazenamento, CPU Apple A13 Bionic de seis núcleos, $ 329 / £ 319

iPad Air - tela de 10,9 polegadas, 4 GB de memória, 64 GB de armazenamento, CPU Apple A14 Bionic de seis núcleos, $ 549 / £ 579

iPad mini - tela de 8,3 polegadas, 4 GB de memória, 64 GB de armazenamento, CPU Apple A15 Bionic de seis núcleos, $ 499 / £ 479

Quanto às configurações mais caras, os preços são os seguintes, com as alterações destacadas em negrito:

Surface Go 3 - tela de 10,5 polegadas, memória de 8 GB, armazenamento SSD de 128 GB , CPU Intel i3 dual-core , $ 629 / £ 569

GB, , $ 629 / £ 569 iPad - tela de 10,2 polegadas, 3 GB de memória, 256 GB de armazenamento , CPU Bionic Apple A13 de seis núcleos, WiFi + celular , $ 609 / £ 579

, CPU Bionic Apple A13 de seis núcleos, , $ 609 / £ 579 iPad Air - tela de 10,9 polegadas, 4 GB de memória, 256 GB de armazenamento , CPU Apple A14 Bionic de seis núcleos, WiFi + celular , $ 879 / £ 859

, CPU Apple A14 Bionic de seis núcleos, , $ 879 / £ 859 iPad mini - tela de 8,3 polegadas, 4 GB de memória, 256 GB de armazenamento , CPU Apple A15 Bionic de seis núcleos, WiFi + celular , $ 799 / £ 759

Finalmente, vamos falar sobre o preço de seus acessórios originais.

O Surface Go 3 é oferecido junto com o Surface Go Type Cover e Surface Pen, que normalmente custam cerca de US $ 99 / £ 99 cada. No entanto, a Microsoft é muito boa com descontos e promoções em acessórios, então você provavelmente pagará um pouco menos se comprar direto.

Por outro lado, a Apple cobra uma grande quantidade de $ 299 / £ 279 pelo seu Magic Keyboard, que no contexto desta comparação só é compatível com o iPad Air. Isso vem antes de adicionar o Apple Pencil 2, que custa $ 129 / £ 119 adicionais.

O mais recente Magic Keyboard da Apple.

Se você planeja comprar o iPad padrão, a falta de um Smart Connector impede que você o conecte ao mais recente e melhor teclado Magic Keyboard, deixando você limitado ao estojo de teclado Smart Folio sem trackpad. Esse modelo custará US $ 159 / £ 159.

Por último, e provavelmente menos importante, estão as cores disponíveis nesses produtos.

O Surface Go 3 não vem em nenhuma opção de cor extraordinária - apenas prata padrão. No iPad, iPad Air e iPad mini, você tem mais algumas opções para escolher.

O iPad padrão vem em prata ou cinza espacial, enquanto o iPad Air é oferecido nos mesmos dois tons mais verde, azul celeste e ouro rosa. De acordo com o iPad mini, você pode pegar um daqueles em Starlight, Space Grey, Purple ou Pink.