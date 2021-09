Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft anunciou hoje um Surface Go atualizado no evento de hardware da empresa, o Surface Go 3, com um processador Intel de 10ª geração, a mesma tela de 10,5 polegadas e um formato idêntico ao modelo anterior.

Claro, todos os dispositivos Windows anunciados no evento de hoje serão enviados com o Windows 11 e oferecerão suporte para o reconhecimento facial do Windows Hello.

Quanto às especificações e preços, parece que a Microsoft está mantendo quase tudo igual. O Surface Go 3 permanecerá com um preço inicial de US $ 400 assim como o Go 2, bem como manterá os 64 GB extremamente baixos de armazenamento básico, com atualizações opcionais disponíveis para 128 GB ou 256 GB.

A quantidade de RAM também não mudará, com 4 GB no modelo básico e 8 GB para um prêmio extra.

Junto com o dispositivo, a empresa também anunciou o mouse Microsoft Ocean Plastic, que é fabricado com 20% de plástico marinho reciclado e 100% de embalagem de papelão reciclado.

Todos os produtos revelados pela Microsoft hoje estarão disponíveis para pré-venda a partir de hoje, 22 de setembro, e serão enviados nos próximos meses.

