(Pocket-lint) - A Microsoft anunciou oficialmente o suposto tablet Surface Pro 8.

Intencionalmente desenvolvido para o Windows 11 , ele apresenta uma nova tela PixelSense Flow de 13 polegadas com suporte para 120 Hz, Dolby Vision e Tecnologia Adaptive Color.

Ele roda no processamento Intel 11th Gen Core, com desempenho gráfico 75% mais rápido do que os últimos modelos Pro.

Há também 32 GB de RAM a bordo e até 1 TB de armazenamento interno. E o armazenamento removível pode ser conectado na parte inferior da caixa, caso seja necessário expandi-la posteriormente.

Seja qual for o modelo que você escolher, ele possui até 16 horas de vida útil da bateria com uma única carga.

O novo tablet também vem com uma caneta aprimorada - a Surface Slim Pen 2. Ela se encaixa perfeitamente em um teclado Signature Surface Pro separado e inclui tátil para dar ao usuário uma sensação mais tangível.

A câmera na parte traseira agora tem 10 megapixels, enquanto o snapper frontal tem 5 megapixels com suporte para vídeo 1080p.

Finalmente, a Microsoft também está suportando o Thunderbolt, com duas portas Thunderbolt 4 para transferência de dados mais rápida.

O Microsoft Surface Pro 8 estará disponível para pré-encomenda a partir de hoje, para remessa a partir de 5 de outubro de 2021 - o mesmo dia do lançamento do Windows 11.

O preço começa em $ 1.099.

