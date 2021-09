Vazamento do Microsoft Surface Pro 8 afirma tela de 13 polegadas de 120 Hz e Thunderbolt

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve veremos o Surface Pro 8 em carne e osso quando a Microsoft o apresentar, junto com vários outros dispositivos, em seu "evento Surface" na quarta-feira, 22 de setembro .

No entanto, o que realmente obtemos pode ser um pouco diferente do que os rumores e especulações sugeriram anteriormente. Isso porque um vazamento mais recente revelou alguns fragmentos conflitantes de interesse.

De acordo com @Shadow_Leak no Twitter, o Microsoft Surface Pro 8 terá uma tela de 13 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz (relatórios anteriores afirmam que será de 12,3 polegadas).

Suas informações aparentemente vêm de uma lista de varejistas que poderia ter saído antes.

Para sua informação, embora algumas das especificações pareçam precisas, o dispositivo nesta imagem * NÃO * é o Surface Pro 8. É apenas o MS de renderização do Surface Pro X lançado no ano passado. O Pro 8 é semelhante, mas não idêntico a este. https://t.co/0nMsGvwdFq - Zac Bowden (@zacbowden) 19 de setembro de 2021

Porém, há uma palavra de cautela. O jornalista de tecnologia Zac Bowden, do Windows Central, ressalta que a lista é acompanhada por uma imagem adaptada de uma renderização de impressão oficial do Surface Pro X. Alguns varejistas usam imagens fictícias antes que as reais sejam fornecidas, mas é uma ligeira bandeira vermelha.

Ainda assim, se esse é o único problema com as informações, podemos supor que o Surface Pro 8 virá com duas "interfaces" Thunderbolt e uma unidade SSD substituível também.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 20 Setembro 2021

Ah, e que terá o Windows 11 pré-instalado e rodará no processador Intel 11th Gen Core. Mas, podemos interpretar isso como lido de qualquer maneira.