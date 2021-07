O Microsoft Surface Duo 2 de segunda geração está configurado para ter uma câmera tripla

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que um phablet dobrável Microsoft Surface Duo 2 de segunda geração está a caminho, completo com câmera tripla traseira. Esperamos que o Surface Duo 2 seja lançado ao lado de outros dispositivos Surface no início de outubro.

As fotos - que parecem ser de um protótipo - mostram variações em branco e preto e câmera reforçada com lentes padrão, ultra-wide e telefoto, todas alojadas em um relevo de câmera razoavelmente normal. As imagens foram verificadas pela Central do Windows , embora o site não revele a fonte.

O Windows Central - além de outras fontes - sugere que o novo Duo 2 terá a plataforma principal Qualcomm Snapdragon 888 deste ano, o que significa que terá 5G.

O Surface Duo da Microsoft com tecnologia Android entrou nas lojas em setembro passado nos Estados Unidos e no início deste ano no Reino Unido , mas embora aqueles que o experimentaram tenham adorado o conceito, ele teve problemas. O hardware estava desatualizado, surpreendentemente não atualizado desde a revelação inicial do final de 2019. A câmera era ruim. Não havia 5G. Os engastes da tela eram enormes e, além do mais, era caro.

O Surface Duo 2 parece ter algumas outras alterações - o leitor de impressão digital está faltando, então agora ele pode estar no botão liga / desliga, enquanto a porta USB-C foi movida para o lado.