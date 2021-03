O Surface Duo da Microsoft está disponível através da EE no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Surface Duo da Microsoft foi lançado recentemente no Reino Unido e agora a EE está carregando o dispositivo. No entanto, é caro no contrato, a partir de £ 77 por mês para 4 GB de dados . £ 81 por mês proporcionam 10 GB de dados, enquanto £ 87 proporcionam incríveis 100 GB.

squirrel_widget_333797

A tarifa do Surface Duo EE inclui uma assinatura do Microsoft 365 Personal no valor de £ 59,99 por ano. O dispositivo também está disponível na Currys PC World e na Microsoft Store no Reino Unido.

O dispositivo Android é uma ferramenta de produtividade decente para todas as contas, mas o hardware interno não é o mais recente, embora também não suporte 5G ao contrário de quase todos os outros telefones principais agora.

Anunciado pela primeira vez no final de 2019 e lançado nos Estados Unidos em agosto passado , a Microsoft queria que o Duo fosse um tipo de dispositivo totalmente novo, diferente dos dispositivos Surface 2 em 1 existentes. Ele pode fazer ligações para uma coisa.

O diretor de produtos, Panos Panay, disse no lançamento que a Microsoft não vê o novo Surface Duo como um smartphone.

“Quando criamos o Surface há sete anos, queríamos desafiar as convenções redefinindo as expectativas sobre o que um dispositivo de produtividade deveria ser e o que deveria fazer. Simplificando, queríamos ajudar as pessoas a fazer as coisas.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 15 Março 2021

"Não planejamos combinar dois dispositivos existentes - o tablet e o laptop. Tínhamos uma visão de como poderíamos usar os melhores elementos de cada um para criar algo inteiramente novo. Para encontrar a interseção perfeita de hardware e software que desbloqueia uma forma mais intuitiva de trabalhar e criar. "

Escrito por Dan Grabham.