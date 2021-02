O Surface Duo será atualizado para o Android 11 no verão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Microsoft Surface Duo receberá uma atualização para Android 11 no verão, uma boa notícia, já que o dispositivo já está totalmente à venda nos Estados Unidos e chegará ao Canadá e à Europa - incluindo o Reino Unido - esta semana . O Android 11 já foi lançado há mais de cinco meses.

A notícia sobre o Android 11 é graças ao outlet alemão Dr. Windows , que participou de um briefing de mídia Surface Duo com representantes da Microsoft para falar sobre o lançamento desse dispositivo na Europa (não tivemos esse tipo de briefing no Reino Unido ainda) . O relatório foi confirmado graças a uma fonte do Windows Central .

squirrel_widget_333797

O Surface Duo é um tablet de tela dupla que também pode fazer chamadas telefônicas, mas apesar de alguns usuários antigos estarem otimistas sobre a usabilidade do dispositivo, o hardware interno tem alguns anos, com a plataforma Snapdragon 855 da Qualcomm sendo usada e não Conectividade 5G, por exemplo. Também é extremamente caro, custando £ 1.349 no Reino Unido para um dispositivo que atualmente custa US $ 999 nos EUA para um dispositivo que foi anunciado pela primeira vez - como uma versão inicial - em outubro de 2019.

Melhor tablet 2021: os melhores tablets para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 9 Fevereiro 2021 · Nossa escolha dos melhores tablets para comprar hoje, incluindo os melhores dispositivos 2 em 1 e tablets compactos em uma variedade de preços

Os monitores podem ser usados para finalidades diferentes - o que significa que é atraente para alguns usuários profissionais que desejam ter um monitor dedicado para um aplicativo que precisam abrir o tempo todo.

Escrito por Dan Grabham.