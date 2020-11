Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Acredita-se que a Microsoft esteja desenvolvendo um Surface Pro 8. Se você precisar de evidências, imagens do tablet Windows 10 da Microsoft supostamente surgiram online.

O Surface Pro 8 retratado nos vazamentos é supostamente um protótipo com um design muito parecido com o Surface Pro 7. Existem engastes robustos, além de USB-C e, de acordo com o hardware listado, 32 GB de RAM. As imagens, postadas pelo usuário unreliable_noob do Reddit em 8 de novembro de 2020 e vistas pela Wccftech , não revelam muitos outros detalhes sobre especificações ou recursos, mas com certeza dão uma nova visão do próprio dispositivo, que vazou antes.

Também não há data de lançamento listada, e a Microsoft não sugeriu que planeja lançar novos tablets em breve. O Surface Pro 8 ainda é esperado, no entanto. É considerado um dispositivo premium, e a Microsoft provavelmente desejará revelá-lo durante um showcase virtual. A Microsoft disse em fevereiro de 2020 que seu negócio de Surface pode sofrer devido à atual situação global, mas não ficou claro se isso significava em termos de lançamentos ou apenas vendas.

Para ver os rumores sobre o Surface Pro 8, bem como outro hardware Surface possivelmente em desenvolvimento, verifique nosso guia detalhado.

Escrito por Maggie Tillman.