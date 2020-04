Novos Surface Go e Surface Book 3 rumores, notícias e data de lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Enquanto o Surface Duo e o Surface Neo estão no horizonte com um possível atraso, parece que o Surface Go e o Surface Laptop serão atualizados no início de 2020.

O Surface Go está chegando há dois anos, enquanto o Surface Laptop parece estar tendo um aumento no desempenho para acompanhar os rivais à medida que o mercado se torna mais competitivo. O Surface Go 2 deve estar conosco em meados de 2020.

O Surface Laptop 3 do ano passado foi uma atualização bem-vinda, mas o espaço ultraportátil para laptops de energia é particularmente competitivo com a recente mudança do MacBook Air da Apple para os processadores Intel Core de 10ª geração e um novo Dell XPS 13 anunciado recentemente, a pressão continua. Esperamos que o Surface Laptop 4 esteja nas ruas o mais tardar no outono.

Quanto ao Surface Book, há muito que uma atualização está atrasada. E com o MacBook Pro agora em alta, está na hora do Surface Book 3.

A Microsoft disse em fevereiro de 2020 que seus negócios no Surface poderiam sofrer devido à atual situação global, mas não estava claro se isso significava em termos de lançamentos ou apenas vendas em geral.

Aqui estão todos os rumores sobre novos dispositivos Surface que ouvimos até agora.

O Surface Neo, o maior tablet de tela dupla (para o menor Surface Duo) aparentemente foi adiado pela mudança de prioridades da Microsoft para o funcionamento correto do sistema operacional Windows 10X dos dispositivos. A mudança pode ter consequências indiretas, já que fabricantes como a Lenovo planejam usar o Windows 10X em novos dispositivos e agora podem sofrer atrasos se o SO não estiver pronto para implementação.

A Microsoft está testando um Surface Laptop 4 com um processador TigerLake-U de 2,7 GHz (Intel Core), enquanto outros rumores sugerem que o novo laptop também possa usar os processadores AMD Ryzen 4000.

Parece que vamos ver um novo Surface Go com Core m3, juntamente com uma máquina que usa uma geração mais nova de Pentium Gold do que o primeiro Surface Go.

Especificamente, ele usará o Core m3-8100Y e o Pentium Gold 4425Y. Também pode haver LTE a bordo.

Alega-se que o tablet Core m3 também contará com 8 GB de RAM e um SSD de 256 GB, com 8 GB de RAM e 128 GB na versão Pentium Gold. Isso é o dobro do armazenamento da primeira série do Surface Go.