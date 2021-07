Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A MediaTek está cada vez mais almejando aplicativos de ponta para seus chipsets, com sistemas como o Dimensity 1200 de nível superior para dispositivos móveis já existentes no mercado.

Agora a empresa está voltando sua atenção para o mercado de tablets, trazendo uma plataforma mais avançada, o Kompanio 1300T, que complementa a linha Kompanio existente.

A principal lição do Kompanio 1300T é que ele suporta conectividade 5G, abrangendo o conjunto completo de bandas abaixo de 6 GHz para conectividade rápida.

Não é uma plataforma capaz de mmWave - algo que a empresa pode oferecer em outros lugares em seus produtos, como mostrado por seu modem M80 - mas com o lançamento dessa tecnologia sendo mais lento na região europeia, suspeitamos que uma futura plataforma Kompanio poderia cobrir essa demanda (mais provável para mercado dos EUA inicialmente).

O Kompanio 1300T, assim como o Dimensity 1200, é construído no processo de 6 nm do fabricante TSMC. Este número de seis nanômetros significa viagem mais curta para a corrente dentro da CPU em comparação com sistemas mais antigos e, portanto, maior eficiência e economia de energia - ideal para a longevidade da bateria e particularmente importante ao lidar com dados 5G complexos.

O Kompanio 1300T integra uma CPU octa-core com núcleos ARM Cortex-A78 e ARM Cortex-A55 de alto desempenho, junto com uma GPU ARM Mali-G77 de nove núcleos. Isso reflete amplamente a plataforma Dimensity 1200, exceto com o Kompanio 1300T, parece que não há um núcleo ultrarrápido chave, então é meio que um pequeno degrau.

No entanto, esse tipo de potencial de desempenho significa suporte para telas com taxa de atualização de 120 Hz e vídeo HDR de 4K, portanto, certamente não é um desperdício de capacidade.

O que nos leva a uma questão persistente: em quais tablets o Kompanio 1300T está destinado? MediaTek aludiu a um tablet Android em discussão a portas fechadas, mas não deu mais detalhes.

No entanto, com o mercado de tablets Android mais sofisticado um tanto limitado - é principalmente Samsung e um pouco da Lenovo fora do ecossistema iPadOS da Apple - suspeitamos que é mais sobre bater cotovelos com a Qualcomm para mostrar que não há apenas uma solução mais.

Então, aí está: MediaTek quer atingir mais alto no mercado de tablets a partir do terceiro trimestre de 2021, trazendo 5G, recursos de ponta e provavelmente uma estrutura de preços que pode ver o Kompanio 1300T mais amplamente apresentado como um tablet Android estável.