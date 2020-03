Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Magic Keyboard da Apple para os novos modelos do iPad Pro parece um kit extremamente impressionante, deixando seu novo iPad efetivamente se transformar em um laptop limítrofe, agora que o iPadOS está obtendo suporte para o trackpad .

A principal desvantagem do novo acessório de teclado é comum para a nova tecnologia da Apple - é muito, muito caro, a $ / £ 299 para o modelo de 11 polegadas e $ / £ 349 para o modelo de 12,9 polegadas. Essa é uma boa parte da mudança de um teclado, além de os anexos funcionarem apenas com o iPad Pro mais recente, juntamente com as novas versões.

Isso significa que, se você tem um iPad mais antigo, pode ter tido azar, não fosse a Logitech. Foi anunciado um novo acessório para teclado e trackpad, o Combo Touch, e o preço foi de US $ 149. Mais importante, ele não é voltado para os novos modelos do iPad Pro, mas funcionará com o iPad 2019, o iPad Air 2019 e o iPad Pro 2017.

Todos eles também estão recebendo suporte para o trackpad, mas não têm os conectores que a Apple está usando para o Magic Keyboard, portanto, será necessário um bom acessório de teclado com um trackpad embutido.

O Combo Touch possui muitos dos modcons que o Magic Keyboard traz, incluindo teclas retroiluminadas e uma linha de teclas de atalho que devem parecer muito próximas a um teclado no seu Macbook.

Além disso, ele também parece um estojo bastante resistente, com um acabamento texturizado por fora, e você poderá tirar facilmente a seção do teclado caso queira apenas usar o iPad como tablet por qualquer período de tempo . O Combo Touch estará disponível a partir de maio e parece ser uma ótima opção para aqueles com iPads mais antigos (ou simplesmente menos Pro) que ainda gostam de um pouco de ação no trackpad.