Lenovo Tab Extreme vazamentos com uma tela grande e luneta fina

(Pocket-lint) - Um tablet Lenovo sem aviso prévio apareceu no Console Play do Google, com o que parece ser uma tela grande e luneis finos.

Com o nome Lenovo Tab Extreme e o número do modelo TB570FU, a tábua ainda não foi oficializada e pode muito bem ter um nome diferente quando for oficializada. No entanto, conhecemos algumas das especificações e uma imagem confirma que a tábua terá uma grande tela com uma câmera autocolante escondida em uma luneta. Todos eles são bonitos e finos, mas não conseguimos ver a parte de trás do dispositivo.

A falta de uma imagem de perfil também significa que não sabemos qual será a espessura desta coisa. Entretanto, as especificações acompanham o ponto de entrada a 8GB de RAM e um chip MediaTek Dimensity 9000-series. Essa grande tela também parece ter uma tela de 3000x1876.

Quanto ao software, vemos menção ao Android 13, mas não conseguimos ver que tipo de pele a Lenovo poderia ter sobre a tela. Na verdade, não sabemos muito além das especificações básicas e como o tablet parece de frente. Mas parece improvável que tenhamos que esperar muito tempo para que a Lenovo derrame o feijão se ele já tiver aparecido no Console Play do Google.

O espaço do tablet Android está se preparando para explodir com o Google já tendo confirmado que o Pixel Tablet chegará no próximo ano. Em um mercado onde muitas pessoas simplesmente optam pelo iPad mais barato que podem encontrar, mais tablets com Android rodando neles é um negócio arriscado. A menos que eles sejam tão bons que você possa escapar chamando-os de Extreme, ou seja.

Escrito por Oliver Haslam.