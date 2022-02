Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Procurando um tablet Android acessível? A Lenovo acaba de anunciar seu produto Tab M10 Plus de terceira geração, que espreme um pouco mais de espaço de tela no design.

O painel de 10,61 polegadas é um pouco mais do que os 10,3 polegadas do modelo de segunda geração, esmagando parte do painel circundante, para apresentar uma ardósia ainda mais adequada do que antes. É um painel LCD com brilho máximo de 400 nits, o que também é um salto melhor do que o modelo de saída.

O Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen pode ser uma ótima maneira de obter um tablet de entretenimento sem o mega custo típico, com certificação Netflix, Prime e Disney + em 1080p - algo que alguns tablets de nível básico menores não possuem, mesmo que tenham a resolução disponível - em sua resolução Full HD+.

Não é apenas a tela que é expandida de geração em geração: o tablet Gen 3 possui uma bateria de 7700mAh, que é consideravelmente mais espaçosa do que a célula de 5.000mAh encontrada no modelo Gen 2.

Apesar disso, a Lenovo conseguiu diminuir um pouco a espessura do Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen. Tem apenas 7,45 mm de espessura - ou fino, dependendo de como você o vê - e deve durar boas entradas graças a essa bateria. Daí um dispositivo de streaming ideal.

O Tab M10 Plus 3rd Gen também é compatível com a caneta Precision Pen 2 da Lenovo, caso você goste de desenhar, desenhar e afins.

Esta série de tablets geralmente é acessível, com a 3ª geração não diferente: está programada para chegar em junho de 2022, a partir de US$ 189,99 nos EUA . Nosso melhor palpite para os preços do Reino Unido e da UE é de £/€ 149,99. Isso deve torná-lo um sucesso - especialmente porque os tablets Android viram um ressurgimento nos últimos anos.

Escrito por Mike Lowe.