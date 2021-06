Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em um mundo com tantos tablets iguais, você não pode dizer que o Lenovo Yoga Tab 13 não é diferente. Por quê? Porque este tablet de 13 polegadas integra um suporte em seu design, para maior versatilidade.

Isso pode soar como uma proposta estranha, mas como você pode ver na galeria de fotos (acima), este suporte embutido é posicionado fora do caminho quando armazenado.

Isso é em parte graças a um design contínuo que a Lenovo vem fornecendo há vários anos - aquela extremidade tubular do tablet, onde os alto-falantes quádruplos (da JBL) são alojados para melhor som, que também podem ser usados para colocar o comprimido inclinado, ou para agarrar com os dedos.

Um painel de 13 polegadas torna-o um tablet bastante grande, mas você pode ver por que quando ele pode ser usado com entrada de caneta como um produto digital tipo cavalete. E com 2160 x 1350 pixels neste display LCD - com Dolby Vision graças ao brilho máximo de 400 nits - deve haver muitos detalhes.

Nos bastidores está uma plataforma Qualcomm Snapdragon 870 e 8GB, que está voltada para os níveis superiores dos processadores da empresa. Portanto, quer se trate de box-sets, navegação, jogos ou um pouco de trabalho, este tablet Android deve protegê-lo para todas as eventualidades.

O Yoga Tab 13 de 13 polegadas - chamado Yoga Pad Pro na China - é esperado em breve, com preços europeus a partir de € 799.

Escrito por Mike Lowe.